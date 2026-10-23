Acredita FEM probable responsabilidad de imputados por agresiones sexuales en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, acreditó la probable responsabilidad de dos imputados por los delitos de violación y abuso sexual agravados, cometidos en diversos hechos en Ciudad Juárez.

El imputado Benjamín H. P., fue vinculado a proceso por hechos delictivos, cometidos a una mujer el 08 de junio de 2026, en el domicilio ubicado la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado realizó actos sexuales ilícitos, a la víctima, aprovechándose de su actividad como terapeuta.

Mientras que, Luis Enrique P. D., fue vinculado a proceso por los delitos de naturaleza sexual que cometió a una menor de edad, en el mes de junio del 2023 y mayo del 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Puerto La Paz.

Ambos imputados enfrentarán su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).