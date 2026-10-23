CARGANDO INFORMACIÓN...

Acredita FEM probable responsabilidad de imputados por agresiones sexuales en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, acreditó la probable responsabilidad de dos imputados por los delitos de violación y abuso sexual agravados, cometidos en diversos hechos en Ciudad Juárez.

El imputado Benjamín H. P., fue vinculado a proceso por hechos delictivos, cometidos a una mujer el 08 de junio de 2026, en el domicilio ubicado la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado realizó actos sexuales ilícitos, a la víctima, aprovechándose de su actividad como terapeuta.

Mientras que, Luis Enrique P. D., fue vinculado a proceso por los delitos de naturaleza sexual que cometió a una menor de edad, en el mes de junio del 2023 y mayo del 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Puerto La Paz.

Ambos imputados enfrentarán su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp