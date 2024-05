Por una confusión, privaron de la libertad a coordinador de campaña del candidato de México Republicano a la alcaldía de Guachochi

Luego de que se informara sobre la privación de la libertad de un operador político del Partido México Republicano en la Ciudad de Parral, el partido ha emitido una aclaración oficial a través de su área de comunicación:

En palabras de Eduardo González, candidato a la presidencia municipal de Guachochi, «En estos momentos me encuentro bien y no he tenido ningún tipo de problemas con nadie. Quien fue privado de la libertad por escasos 45 minutos fue mi coordinador de campaña, Julio César García. Esta situación se debió a una confusión, pero ambos nos encontramos sanos y salvos».

De esta manera, Comunicación Social, en representación del partido México Republicano, aclara que ningún otro candidato o candidata de su partido se encuentra privado de la libertad en este momento.