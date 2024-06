Periférico de la Juventud fue mal planeado; poniente 5 tiene que ser lo mejor: CCV

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Joan Sarroca Rey dio a conocer que el Periférico de la Juventud ya no requiere tantos arreglos viales ya que esta llegando a un limite, esto se dio por la mala planeación que se dio en la construcción de la arteria principal de la ciudad, por ello y ante los proyectos a futuro como Poniente 5, será necesario tomar en cuenta algunas observaciones.

«Se han hecho adecuaciones en entradas y salidas, se le puede seguir poniendo puentes como se dará próximamente, sin embargo la autoridad debe de resolver esas situaciones que están mal desarrolladas desde inicios de su creación», comentó.

Asegura que ya llegará un momento en que las adecuaciones no soportarán el hecho, ya que no se realizó con planeación, pues no hay espacio de tierra.

«No hay espacios necesarios de la vía, ya que cuando se construyo la tienda Costco no se guardo la reserva territorial y no se construyeron tréboles para desahogar y se dio la construcción de un puente», comentó.

Cabe destacar que se han hecho diversas intervenciones para desahogar el trafico vehicular del periférico de la Juventud lo cual es aplaudible por el Consejo Consultivo de Vialidad, sin embargo, aseguran que ante el proyecto de Poniente 5 será necesario que tomen en cuenta esta observación.