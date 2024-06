Ofrece IMPAS atención psicológica en Centros Comunitarios y CEDEFAM

Con el fin de fortalecer el bienestar emocional de las familias chihuahuenses, así como facilitar el acceso a servicios de atención a la salud mental de la población, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a las y los chihuahuenses a hacer uso del servicio de consulta psicológica, en los distintos centros comunitarios ubicados en diferentes puntos de la capital.

Este servicio se encuentra disponible en los Centros Comunitarios:

• Dale

• El Porvenir

• Dos de Junio

• Vistas Cerro Grande

• Mármol III

• Riberas de Sacramento

Así como en los CEDEFAM Punta Oriente, Valle Dorado, y Vallarta.

Para utilizar este servicio, las familias pueden acudir directamente a las instalaciones de su Centro Comunitario más cercano, en donde se podrá agendar la fecha y hora para recibir la atención psicológica de manera gratuita.

De igual manera el IMPAS le recuerda a la ciudadanía que también ofrece consulta psicológica en sus instalaciones ubicadas la calle 4ta No. 2007 en la Zona Centro. Las y los interesados en el servicio en dicha ubicación pueden llamar al 072 a las extensiones 2259, 2260 y 2261 en un horario de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a jueves y de 8:00 am a 7:00 pm los viernes.

Asimismo, pone a disposición de todas y todos la “Línea de Atención en Crisis”, la cual está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Acceder a ella solo requiere llamar al 614-194-02-00, donde profesionales de la salud mental estarán listos para ofrecer una atención personalizada y brindar el apoyo necesario.