No lo descarto ni lo aseguro; mi futuro no depende de un partido político: Adriana Terrazas ante posible renuncia a Morena

Ante la posibilidad de renunciar a Morena, luego de que ha sido constantemente atacada políticamente por sus compañeros diputados de bancada y debido a que la dirigencia estatal la ha dejado sola, la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, no descartó renunciar al Movimiento de Regeneración Nacional.

“No estoy en Morena por casualidad. Tendré que hacer varios análisis, no lo descarto ni lo aseguro tampoco”, dijo la diputada Terrazas Porras respecto a si analiza renunciar a ese partido político.

“Vamos a ver cuál es mi futuro político, pero mi futuro político no depende de un partido político, no me definen los partidos”, agregó la presidenta del Poder Legislativo de Chihuahua.

Asimismo, reconoció que ante el distanciamiento que ha existido con sus compañeros de partido, ha habido invitaciones por parte de otros partidos políticos, como lo son el Verde, Movimiento Ciudadano, PAN e incluso PRI, partido al que renunció en su momento para incorporarse a Morena.