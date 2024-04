Javier Corral podría tener credibilidad si señala actos corruptos de AMLO: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que la participación del ex gobernador Javier Corral Jurado en los movimientos de Morena a nivel federal llaman la atención y causan polémica al estar promoviendo la anticorrupción, sin embargo, es necesario que el ex mandatario también señalé la corrupción del gobierno federal actual.

“Llama mucho la atención lo antagónico de donde salió y a donde va, llama la atención que no tiene expresiones de los hechos de corrupción del gobierno federal, Corral podría tener más credibilidad si señala los actos de corrupción de los personajes cercanos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

Cabe destacar que desde ayer se dio a conocer que el ex fiscal anticorrupción de Chihuahua en el quinquenio del ex gobernador Javier Corral fue acusado de “torturar” a los señalados en actos de corrupción y pasó un proceso legal, asimismo, Gema Chávez también participó como fiscal anticorrupción en Chihuahua en su caso no se le señaló legalmente.

“Definitivamente es un movimiento muy polémico, el propio movimiento del ex gobernador de cambiarse de su partido y esto ha sido de la opinión pública y polémico, y como yo lo he comentado, al final de cuentas el ex gobernador está en pleno derecho de migrar su participación política en los horizontes que él crea pertinentes”, comentó.

Asegura que es normal que Corral sume a sus equipos al proyecto morenista de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la República Mexicana, sin embargo no deja de ser polémico el cambio del ex gobernador en partido y labor.