¡Ganaremos este 2024! Consolidan registro candidatos de la coalición «Juntos Defendamos a Chihuahua»

Tras su registro oficial en el Instituto Estatal Electoral (IEE), los candidatos de la coalición «Juntos Defendamos a Chihuahua», brindaron un mensaje para ratificar su intención de ganar la contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 2 de junio.

Los integrantes de la coalición «Juntos Defendamos Chihuahua» provienen del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se cuenta con un candidato a presidente municipal (Marco Bonilla), una a síndica (Olivia Franco) y cinco diputaciones locales (Nancy Frías, Joceline Vega, Carla Rivas, Carlos Olson, Alfredo Chávez).

En su mensaje, el candidato a presidente municipal, Marco Bonilla, agradeció el acompañamiento al registro oficial ante la autoridad electoral, donde hace tres años, se convirtió en el candidato más votado en la historia de la ciudad y el tercer más votado en el país, y ahora de nueva cuenta se tendrá esta contienda.

«Tres años después aquí me tienen de nuevo, con la frente en alto, con las manos limpias, con los zapatos gastados, cansado de largas jornadas de trabajo, pero con mucha satisfacción también, de que vengo a rendirles cuentas de lo que he hecho en estos tres años y decirles que cumplí los compromisos que hice con ustedes», agregó Marco Bonilla.

Además, compartió que cumplió en trabajar en conjunto con la ciudadanía de los diversos sectores como un solo equipo en la ciudad, de la cual se siente orgulloso, ya que en ella se pone al centro de sus políticas públicas a la familia para brindarle espacios de convivencia, mejores empleos y mayor seguridad.

Por otro lado agregó que en la Capital durante estos tres años, se avanzó sobre el camino correcto ya que se tiene una gran policía que ahora hasta se capacitan en Nueva York, bien equipada, profesionalizada, con buenas prestaciones, bien dirigida y con buenos números.

Como ejemplo de lo anterior señaló que de acuerdo al World Population Review en el 2022, Chihuahua se encontraba en el lugar 35 de las 50 ciudades mas violentas del mundo y hoy, un año después, la ciudad está en el lugar 49 a solo dos de salir de esa posición: «pero no estamos satisfechos aún y sabemos que debemos mejorar todavía más».

«Solo les pido que no nos confiemos, porque ninguna elección es fácil, hay que ganarla, ningún triunfo se da por sentado, debemos conquistarlo, por ello les pido que me acompañen, que me ayuden a convencer a los ciudadanos, aquí ninguna voluntad sobra, en este proyecto de ciudad, cabemos todas y todos, los del norte y los del sur, los de oriente y poniente, los liberales y los conservadores, los ricos y los pobres, los de derecha y los de izquierda verdadera, esos, que de verdad quieren lo mejor primero para los pobres», abundó Marco Bonilla.

En representación de los cinco candidatos a diputados locales, Alfredo Chávez, aseguró que la pasión por el trabajo entre él y sus compañeros candidatos darán los mejores resultados para el beneficio de Chihuahua.

«Lo que veo está mañana son chihuahuenses que quieren defender Chihuahua de lo que está pasando», puntualizó Alfredo Chávez al dirigirse a militantes y simpatizantes de los partidos políticos que acompañaron al registro de dichas candidaturas.

Asimismo, señaló que la importancia de esta elección es la de definir que futuro se espera para México, por lo que ratificó su compromiso de caminar juntos para luchar por una mejor ciudad.

Finalmente, los lideres representantes de los tres partidos: Gabriel Diaz del PAN, Rosy Carmona del PRI y Nohemí Aguilar del PRD; coincidieron en que la coalición tiene el propósito de tener un mejor gobierno y brindar los mejores resultados, donde se luchará para que la oposición no logre ganar en la Capital.