Estas ocho colonias visitará el Destilichadero del 6 al 11 de mayo

Para evitar acumulación de grandes dimensiones de basura en las viviendas que podría generar plagas o problemáticas en la salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 06 al 11 de mayo en ocho colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y los sábados hasta las 12:00 pm.

Aunado a ello, se realizan recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visitan en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

Además, se solicita reportar a alguno de los empleados, si solicita remuneración por la recolección, al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 06 de Mayo

Colonia: Obrera

Cuadrante: C. 25, C. Juan Aldama, Av. 20 de Noviembre y C. Pacheco

Contenedor: C. 29 y C. Santos Degollado.

Martes 07 de Mayo

Colonias: Riberas de Sacramento

Cuadrante: C. Rio Chakra, Av. Rio Colorado, Av. Rio Danubio y Av. Rio de las Praderas.

Contenedor: Av. Rio Nilo y C. Rio Fajardo (Sobre Terreno).

Miércoles 08 de Mayo

Colonia: Vistas del Norte

Cuadrante: Av. Rio Nilo, Av. Rio de las Praderas, Av. Rio Danubio y Av. Anthony Quinn

Contenedor: C. Rio Atuel y C. Rio Cisnes.

Jueves 09 de Mayo

Colonia: Los Llanos

Cuadrante: C. Pinabetes, C. Quinta, C. 16 de Septiembre y C. 66

Contenedor: C. 16 de Septiembre y C. Séptima.

Viernes 10 de Mayo

Colonia: Santa Rita, Herradura Pdu y Rubio

Cuadrante: C. Díaz Ordaz, C. 1 de Mayo, C. Ernesto Talavera y C. Ignacio Allende

Contenedor: C. Morelos Vieja y C. Segunda Morelos.

Sábado 11 de Mayo

Colonia: Vistas del Sol

Cuadrante: Av. Ortiz Mena, C. Presa de Tecomatlan, Av. Teófilo Borunda y Periférico de la juventud

Contenedor: Av. Ortiz Mena y Lucio Cabañas (Sobre Ortiz Mena en Parque).