Esperan resolución de amparos para nueva convocatoria a magistraturas, señala Myriam Hernández

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta manifestó que continúan a la espera de que se resuelvan diversos recursos de amparo que impiden dar continuidad a la selección de magistraturas pendientes.

En este sentido, dijo que no se ha comentado con la Comisión Especial, conformada por representantes de los tres Poderes del Estado sobre la posibilidad de lanzar una nueva convocatoria para las Salas que se mantienen sin un titular.

Al respecto, son 3 salas de lo penal en las que el proceso de selección no se pudo concretar por recursos de amparo:

Segunda Sala Penal Regional en Distrito Bravos. Dirigida a mujeres que no prestan sus servicios en el Poder Judicial del Estado.

Cuarta Sala Penal Regional en Distrito Bravos. Dirigida a hombres que presten sus servicios en el Poder Judicial del Estado. (lnterna).

Quinta Sala Penal en Distrito Morelos. Dirigida a mujeres que no prestan sus servicios en el Poder Judicial del Estado. (Externa).

Asimismo, en la Primera Sala Civil Regional en Distrito Bravos también quedó la magistratura acéfala ya que ninguna de las personas que integraban la terna alcanzó la mayoría de votos en el Congreso del Estado.