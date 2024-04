Emite Protección Civil alerta preventiva ante pronóstico de fuertes vientos para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que para este domingo 14 y lunes 15 de abril, se prevé la presencia de vientos de moderados a fuertes en gran parte del estado, generados por el ingreso del frente frío número 46 a la entidad.

Para la tarde de hoy y el día de mañana, el pronóstico indica ráfagas con velocidades que oscilarán entre los 55 y 65 kilómetros por hora (km/h) en Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Temósachic, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral, Ahumada, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura y Ocampo.

Además de Maguarichi, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Riva Palacio, Chihuahua, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Delicias, Rosales, Matamoros y Allende; en los dos últimos, existe también la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia aislada, que podría estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Se espera que el lunes 15, los vientos se intensifiquen de manera considerable, con rachas que superarán los 85 km/h en Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Galeana y Gómez Farías.

Similares condiciones se presentarán en Temósachic, Matachí, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Chihuahua, Gran Morelos, Santa Isabel , Belisario Domínguez y Satevó, mientras que en el resto del estado, las ráfagas tendrán velocidades de entre 45 y 65 km/h.

Estas condiciones podrían generar la formación de tolvaneras en partes de Carichí, Nonoava, Balleza y Satevó, así como en los tramos carreteros de Chihuahua-Juárez, Juárez-Ascensión, Janos-Flores Magón, Chihuahua -La Junta, Saucillo-Jiménez y Jiménez-Parral.

En cuanto a las temperaturas, la dependencia indicó que para la región fronteriza se prevén valores de 28 a 30 grados centígrados (°C), superiores a los 33 °C en la zona sur y de 22 a 28 °C para la Sierra Tarahumara.

Con la finalidad de evitar accidentes, la CEPC exhorta a la población a tomar medidas preventivas como no salir de casa si no es necesario, y asegurar láminas, techos, malla sombras, puertas, ventanas u objetos que no estén bien sujetos.

También es importante alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse, al igual que de edificaciones en construcción o en mal estado físico, así como no realizar fogatas y no arrojar colillas de cigarro encendidas, ya que pueden desencadenar incendios de gravedad.

En caso de emergencia, llamar de inmediato al 9-1-1.