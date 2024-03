El exauditor Jesús Esparza vuelve a afiliarse al PRI

Jesús Esparza Flores, extitular de la Auditoría Superior del Estado, acudió hoy a las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PRI para volverse a afiliar a ese partido político.

Aquí las declaraciones de Esparza Flores:

“Elegí este 1 de marzo, justamente el día en que inician las campañas rumbo a la elección más importante en la historia moderna de México y, a unos días del 95 aniversario del PRI, para solicitar re afiliarme a mi partido, del que estuve 5 años fuera, ya que en 2011 renuncié de manera voluntaria para poder fungir como Auditor Superior del Estado.

Después, por razones ya conocidas, fue imposible continuar con mis actividades políticas durante el nefasto quinquenio de Javier Corral.

Hoy, después de la resolución unánime de los ministros de la SCJN en la que declararon ilegales e inconstitucionales las pruebas aportadas por el MP de la FGE de Chihuahua para armar los irregulares procesos en mi contra y, motivado por la impecable y contundente participación del Diputado Hiram Hernández Zetina, a quien envío mi reconocimiento y mi respeto, durante la sesión del Consejo del INE para impugnar la designación de Javier Corral como Senador por MORENA, es el motivo por el cual decido regresar a mi partido.

Soy *Priísta químicamente puro*, siempre lo he sido y jamás he militado ni militaré en otro partido que no sea el PRI.

El PRI que vi esta madrugada durante la sesión del INE, es el PRI que me representa: Un partido que defiende con firmeza la legalidad, la justicia y a las instituciones de este país.

Este es un momento histórico y quiero aportar mi granito de arena para que el resultado de la elección sea en beneficio de México.

Regreso a mi partido, de donde me fui en papel un tiempo, pero jamás en ideales ni de convicción, lo hago para trabajar de manera conjunta con los partidos que integran la Alianza Fuerza y Corazón por México, desde cualquier espacio y en cualquier trinchera que me necesite”.