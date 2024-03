Clausura Gobernación Estatal 12 establecimientos

La Subsecretaría de Gobernación del Estado informó que, como parte de un operativo de inspección realizado en 251 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó 12 clausuras, 3 decomisos y 13 suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente.

Las clausuras son las siguientes:

• Restaurante bar “7 Leguas”, por falta de licencia o permiso (Chihuahua).

• Cantina “Chayos Bar”, por falta de revalidación 2020, 2021, 2022, 2023, falta de licencia de uso de suelo y falta de placa de aforo (Chihuahua).

• Restaurante bar “Las Hijas de la Tostada D1”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante bar con pista de baile “Wild Coyote”, por operar fuera de horario (Chihuahua).

• Restaurante bar “Real de Catorce Cantina Bistro”, por operar fuera de horario (Chihuahua).

• Restaurante bar “La María”, por menores de edad en el establecimiento (Chihuahua).

• Granja “Scobel”, por evento sin permiso, con cover y presencia de menores de edad (Chihuahua).

• Palenque Santa Teresa, por falta de permiso (Parral).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Tomas Fernández”, por doble denominación y promoción (Ciudad Juárez).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Sorgo”, por doble denominación y promoción (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “656”, por permiso provisional vencido y violación de giro (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “La Trinchera”, por insalubridad y no contar con licencia de bebidas alcohólicas al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

Los decomisos fueron los siguientes:

• Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama 4ta y Juan Escutia”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante bar “7 Leguas”, decomiso de bebidas por falta de licencia o permiso (Chihuahua).

• Palenque Santa Teresa, decomiso bajo resguardo (Parral).

Las suspensiones fueron las siguientes:

• Tienda de abarrotes “La Esperanza”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Super Depósito KC”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Six Larussi”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Vinos y Licores Lupita”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Los Corralitos”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Los Mezquites”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Super Six Minerales”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Calichi”, por acta no atendida y distinta denominación (Chihuahua).

• Licorería “Mostos”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Anita”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Zona Cero III”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Olys”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Vancouver Wings, por no acreditar permiso provisional vigente o licencia de bebidas alcohólicas (Delicias).