Celebran quinta mesa de trabajo, CFE y Productores Chihuahuenses

Con asistencia completa de funcionarios de CFE, encabezados por el Director de Suministro, contador Martín Mendoza, la Maestra Arely Cerón, Directora de Suelo y Agua de SADER, ademas del Dr. Heber Saucedo, Director Regional de CONAGUA, se celebró la quinta mesa de trabajo con representantes de diversas organizaciones de productores de Chihuahua: UNIPRO, UNIFRUT, El Barzón, Agrodinámica Nacional, Sistema Producto Maíz, Ejido Ascensión, Colonia El Sauz, Aldama y Namiquipa, informa el enlace de la Dra. Claudia Sheinbaum para este asunto, el DR. Víctor M. Quintana S.

Los principales puntos tratados y acuerdos adoptados fueron los siguientes:

La CFE presenta un cuadro de las diferentes subestaciones en el estado, la capacidad que tienen y la demanda excedida, sobre todo en las regiones de Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc. Para garantizar el suministro se dará prioridad a quienes a tienen contrato y de seguir con el corte a los pozos ilegales. No se harán nuevos contratos, Las obras actuales servirán para cubrir la demanda de 2024, sobre todo el cambio por un transformador de más potencia en la subestación Bachíniva. Otras subestaciones, como la del Campo 73, empezarán a funcionar para el ciclo agrícola 2025. Por lo pronto si se requiere ampliar la capacidad se va a acudir a los productores para que quienes demandan más energía se prorratéen el costo de nuevos transformadores o capacitarles, etc. Reconoce la CFE que ha habido fallas en el área de contratación que permitieron la conexión a pozos irregulares.



Se organizarán a partir del lunes 18 de marzo mesas de trabajo por regiones: Jiménez-Parral; Delicias; Nuevo Casas Grandes-Ascensión, Namiquipa, para resolver los problemas locales de suministro, así como para revisar el número de pozos ilegales, de los pozos que no tienen concesión, y aquellos que no tienen uso del suelo para descoectarlos, así como aquellos que no han actualizado o renovado la concesión y los que no tienen contrato con CFE, y también los pozos regulares, pero en problema dos.



Un problema recurrente que debe revisarse, según CONAGUA son los más de 3,200 títulos de concesión que no se han renovado y que normalmente no deberían acceder a la tarifa preferencial (PEUA). Para ayudar a todas estas personas se va a insistir en que se publique el Decreto Presidencial que Otorga Facilidades Administrativas para las Prórrogas de Concesión Extemporáneas y así puedan aplicarse las tarifas de estímulo retroactivas para quienes no las tenían.



CFE, CONAGUA y SADER se comprometen a cruzar padrones para que se agilice la suspensión de energía a los pozos irregulares.



SE proseguirán los trabajos de construcción de una Fórmula Energética que permita poner límites al uso de energía eléctrica y a la extracción de agua, tomando en cuenta factores como capacidad de los motores, profundidad de los pozos, tipo de cultivo, lámina de riego, etc. Se pide que CONAGUA se sume a la mesa donde está SADER y que se dialogue con los productores al respecto.



CFE informa que a partir del lunes 18 de marzo ya estará listo el sistema en todas sus oficinas para que los productores puedan acercarse a firmar el convenio en los términos acordados la reunión anterior. Confirma que es un convenio que no requiere aval y que no se hará valer ante tribunales mercantiles.

Del avance en el pago de las deuda corriente, de noviembre de 2022 en adelante, despenderá mucho el tratamiento que se le dará a la deuda histórica. El plazo para firmar los convenios serán los meses de abril y mayo de 2024 y la CFE se encargará de difundir la información a todos los productores.