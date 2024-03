Celebra CEACH seguir con el uso de glifosato en cultivos

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH), Arturo González Ruiz dio a conocer que debido a que no se encontró un sustituto para el glifosato en la agricultura, se difirió el proceso de prohibición.

“No van a encontrar sustituto y no por que no sean capaces, sino que la industria agroquímica internacional siempre está buscando sustituto de lo que ya hicieron y que se mejore tanto en efectividad y atendiendo a la naturaleza y economía, se han invertido millones de dólares y hasta el momento no hay un sustituto”, comentó.

Esta acción fue gracias al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) manifiesta su apoyo a la decisión del Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, de mantener el uso del glifosato en la agricultura mexicana hasta que se encuentren alternativas viables que no comprometan la seguridad agroalimentaria del país.

El CNA reconoce que el decreto presidencial publicado en febrero de 2023, que buscaba la sustitución del glifosato, aún no ha logrado concretar las condiciones necesarias para garantizar la producción agrícola, minimizar el impacto de la sustitución y contar con alternativas técnica, científica y económicamente viables.

A través de una comunicado de prensa celebra que el Ejecutivo Federal, continúe en la búsqueda de un herbicida de amplio espectro que mantenga la productividad de los productores que dependen de este insumo.

Este diferimiento será hasta el mes de diciembre o enero por lo que los agricultores continuarán usando estos métodos para la mejora de la agricultura, ya que se esperaba que esta prohibición disminuyera hasta un 30% la producción.