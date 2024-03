Agradece Marco Bonilla a Los Tigres del Norte por sumarse a cultura de la paz en Chihuahua

Tras la presentación de Los Tigres del Norte el viernes 8 de marzo en el Monumental Manuel L. Almanza, el edil capitalino Marco Bonilla, afirmó que a los del regional mexicano no se les impuso sanción por la interpretación de música que hiciera apología al delito.





Comentó que el pasado jueves, un día antes de su presentación comentaron en una rueda de prensa que ellos entienden que en Chihuahua está prohibida la interpretación de canciones que hacen apología al delito, que promueven la violencia, fueron muy claros al decir que sus canciones no promovían la violencia y que nunca van a estar en contra de la ley, que habían decidido no interpretar narcocorridos y no lo hicieron.

”Debo agradecer a los Tigres del Norte por sumarse a esta cultura de la Paz que es lo que buscamos en Chihuahua”.