Acción Nacional no permitirá impunidad luego de la brutal agresión contra coordinador de campaña en Juárez

El presidente del PAN en Chihuahua, Gabo Diaz Negrete, responsabilizó al alcalde de Juárez y al candidato- alcalde con licencia, por cualquier agresión o reacción violenta que pudieran sufrir los candidatos del PAN, PRI y PRD, esto, al condenar de manera contundente la agresión suscitada en contra de uno de los coordinadores de campaña ocurrida ayer.

“Hago responsables aquí en este momento y con mucha claridad al actual alcalde (Martin) Chaparro y al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuellar, de cualquier agresión que pueda sufrir cualquiera de nuestros candidatos o cualquier persona de nuestra estructura”.

En una rueda de prensa en Ciudad Juárez, dijo a medios de comunicación que la agresión es una situación lamentable y el integrante de la campaña lo hospitalizaron y operaron, porque tiene el riesgo de perder un ojo.

El líder estatal de Acción Nacional, envió un mensaje a las y los integrantes de las estructuras de nuestros partidos; “no están solos, hay una fuerza estatal que los partidos políticos que estamos respaldando y que vamos a estar con ellos y que no van a estar solos en Ciudad Juárez”.

Vamos con todo y hacemos responsables a los que son responsables de la seguridad aquí en la ciudad, reafirmó.

“Decirle a Cruz directo; que no ande con fregaderas que deje que los ciudadanos voten en libertad, que no ande tratando de intimidar a los juarenses; a nosotros no nos va a intimidar”, afirmó Gabo Diaz.

Nosotros le apostamos a un proceso en paz nosotros lo que queremos es que la mayoría de la gente salga a votar, porque somos un partido democrático que la mayoría de la gente pueda expresarse libremente, porque es lo que mejor nos conviene a todos los juarenses, que los mismos juarenses escojan a sus autoridades, finalizó el presidente del PAN en el estado.