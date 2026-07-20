Lo sentencian a 21 años de prisión por violar a una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, demostró en un juicio oral que Emmanuel R. T., cometió los delitos de violación y abuso sexual a una menor de edad, en Ciudad Juárez, ilícitos por los que fue sentenciado a 21 años y ocho meses de prisión.

En el juicio, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual, presentó las pruebas recabadas durante la investigación ministerial de los hechos delictivos que cometió Emmanuel R. T., a su víctima de 14 años de edad, en junio del año 2024, al interior de un domicilio que se ubica la colonia Arroyo Colorado.

La detención del ahora sentenciado, fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Emmanuel R. T., quien en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social No. 3 en Ciudad Juárez.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 48 mil pesos, por concepto a la reparación del daño.

Con sentencias como esta, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de procuración de justicia y castigar a quienes atenten contra las niñas, niños y adolescentes.