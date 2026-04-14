Llega el frente frío 44; prevén vientos, nublados y lluvias aisladas en la región noreste del estado

Este martes, el frente frío número 44, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de parcialmente nublado a nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas norte y noroeste, incluye: Ascensión, Janos, Casas Grandes y Ignacio Zaragoza.

Asimismo, pueden superar los 55 km/h en parte de la zona norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sureste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Gómez Farías, Buenaventura, Temosachi, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Batopilas, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Sueco, Majalca, Chihuahua, Delicias, Saucillo, Satevó, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur, sureste y noreste, incluye: Matachí, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, Coronado, López, Jiménez y Coyame del Sotol.

También pueden superar los 35 km/h en parte de las zonas oeste, suroeste, sureste y noreste, incluye: Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en partes de los tramos carreteros de Chihuahua a Juárez, de Juárez a Ascensión y de Sueco a Janos; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Gómez Farías, Buenaventura, Temosachi, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Batopilas, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Sueco, Majalca, Chihuahua, Delicias, Saucillo, Satevó, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en parte de las zonas norte, noroeste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Madera, Coyame y Manuel Benavides. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 27/17, Juárez 26/17, Janos 24/14, Madera 17/6, Temósachi 19/4, Cuauhtémoc 20/12, Ojinaga 31/19, Delicias 29/17, Camargo 30/17, Jiménez 29/17, Parral 26/14, Creel 16/4, Chínipas 32/20, Guachochi 17/5, El Vergel 16/3.