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Llama Carla Rivas a fortalecer la vigilancia vecinal durante el periodo vacacional

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Villa Juárez, donde abordó la importancia de fortalecer la comunicación y la vigilancia entre ciudadanos durante la temporada vacacional.

La legisladora y representante del Distrito 16 señaló que, tras concluir el pasado 12 de junio el periodo regular de clases para muchos estudiantes, numerosas familias han comenzado a salir de vacaciones, situación que puede ser aprovechada por personas que buscan cometer robos u otros delitos en las colonias.

“Es importante que nos cuidemos entre todos. Cuando existe comunicación entre vecinos y se construye comunidad, es más fácil prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la tranquilidad de las familias. Ante cualquier hecho sospechoso, lo más importante es reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes”, expresó.

Carla Rivas destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad en las colonias y reiteró su disposición de mantenerse cercana a las familias para atender sus inquietudes y gestionar soluciones a sus necesidades.

Finalmente, invitó a las y los habitantes de Villa Juárez a continuar trabajando unidos, recordando que una comunidad organizada y solidaria es una de las mejores herramientas para prevenir delitos.

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