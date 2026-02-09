Ley prohibe promover consumo de alcohol: Santiago tras clausura de licorerías en supermercados

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que la ley que regula la venta de bebidas alcohólicas, en la modalidad de envase abierto o cerrado es muy clara respecto a que no se puede realizar promoción del consumo de alcohol por lo que la Subsecretaría de Gobernación de manera constante realiza monitoreo de redes sociales.

En este sentido, durante el fin de semana se detectó que una cadena de tiendas de autoservicio publicó en sus cuentas oficiales una promoción muy agresiva sobre ofertas en bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a la clausura del área de licorería.

“Las ofertas no pueden ser publicadas, eso es lo que indica la ley, lo que no se puede hacer es la promoción que se hizo en este caso en redes sociales y medios de comunicación”, expresó el secretario general.

Según el reporte de Gobernación Estatal, este fin de semana se procedió a la clausura de 6 licorerías en las cadenas S-Mart y Soriana en la ciudad de Chihuahua.