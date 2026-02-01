Laura Fernández lidera el conteo de las presidenciales en Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha difundido los primeros resultados provisionales de las elecciones generales celebradas este domingo en el país centroamericano.

Según los primeros resultados preliminares anunciados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el porcentaje de participación fue del 66,96 %, mientras que la abstención se situó en el 33,04 %.

Con el 31,14 % de las actas escrutadas, Laura Fernández, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO-centro derecha), lidera el conteo con el 53,01 % de votos, seguida por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN – centroizquierda), con el 30,06 %. El tercer puesto lo ocupa Claudia Dobles, por la Coalición Agenda Ciudadana, con el 3,90 % de los votos.

Más de 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a las urnas en todo el territorio nacional para elegir a su presidente, a los dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2031.

En la pugna electoral se han enfrentado 20 candidatos que buscan reemplazar al actual mandatario, Rodrigo Chaves.

Para alcanzar la Presidencia en primera vuelta, el candidato más votado debe superar al menos el 40 % de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes con más votos deberán disputar una segunda ronda el 5 de abril.

Los comicios se han celebrado en un contexto marcado por la fuerte atención pública que suscitan la seguridad, la economía y gobernabilidad, así como la expectativa de una participación clave para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años.

El deterioro de la seguridad pública es un tema que pasó a ocupar el centro de las preocupaciones ciudadanas, tras el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, un fenómeno inédito en la historia reciente de Costa Rica.