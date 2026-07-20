“La Odisea” debuta en la pantalla grande con más de 250 mdd de recaudación a nivel mundial

“La Odisea”, de Christopher Nolan, se estrenó con una recaudación estimada de 124.5 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado norteamericano y otros 139.6 millones en el extranjero, lo que supone un debut aún mejor que el de “Oppenheimer” y marca el mejor arranque del cineasta desde “The Dark Knight Rises” de 2012.

Christopher Nolan exhibió su singular poder en la taquilla con un debut global como ningún otro.

Pocos cineastas vivos podrían sacar adelante una adaptación de gran presupuesto y con un reparto estelar del poema épico de Homero. Pero en un Hollywood donde los derechos de propiedad intelectual dominan la mayoría de los éxitos, Nolan convirtió una de las obras literarias más antiguas del mundo en un improbable taquillazo veraniego.

La producción de Universal no fue una apuesta menor por Nolan, que venía de “Oppenheimer”, ganadora del Oscar a mejor película en 2023. Con un presupuesto de producción de 250 millones de dólares, está entre las películas con clasificación R más caras jamás realizadas. Universal está gastando unos 125 millones de dólares en su promoción.

Pero ningún nombre detrás de la cámara atrae al público más que el de Nolan. Fue tal la expectación por “La Odisea” que IMAX puso a la venta entradas para algunas funciones en 70 mm con un año completo de antelación. Para satisfacer la extraordinaria demanda del formato preferido de Nolan, IMAX 70 mm, algunos cines añadieron proyecciones a medianoche y a las 3:00 de la madrugada, y se agotaron.

“Es increíblemente gratificante ver la emoción palpable en los cines este fin de semana”, dijo Jim Orr, responsable de distribución nacional de Universal. “Nolan ha creado una aventura épica. Tiene una escala a la que el público ha respondido extraordinariamente bien”.