La “maldición” de los Kennedy cobra otra vida: muere Kyle Kennedy a los 42 años

Kyle, nieta de Robert F. Kennedy, murió el 21 de septiembre, seis años después de sufrir una lesión medular que la dejó paralizada, según se dio a conocer hoy.

La familia Kennedy enfrenta una nueva pérdida. Kyle Francis Kennedy, nieta del exsenador Robert F. Kennedy y de Ethel Kennedy, murió a los 42 años en su casa de Westwood, Massachusetts, el pasado 21 de septiembre, según detalla su esquela funeraria, difundida este 20 de octubre de 2026.

La noticia del fallecimiento de la sobrina nieta de John F. Kennedy reenciende la llamada “maldición Kennedy”, una expresión que durante décadas acompañó a la familia por los asesinatos, accidentes, enfermedades y muertes prematuras que afectaron a varios de sus integrantes, siendo la más reciente la de Tatiana Schlossberg , nieta de JFK, quien murió a los 35 años tras luchar contra la leucemia, según se dio a conocer en diciembre pasado.

¿Quién era Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy?

Nacida el 6 de julio de 1984 en Washington D. C., Kyle era hija de Michael Kennedy, uno de los 11 hijos de Robert F. Kennedy y Ethel Skakel, y de Victoria Denise Gifford.

Kyle (centro) con su hermana Rory Gifford y su tía Rory Kennedy (Laura Cavanaugh/ZUMA Press Wire//Laura Cavanaugh/ZUMA Press Wire/)

Kyle estudió Historia en la Universidad de Georgetown y posteriormente obtuvo una maestría en Educación Infantil en Pace University y otra en Política y Gestión Educativa en Harvard.

Su carrera comenzó en Nueva York como profesora del programa Teach for America, dedicado a trabajar con comunidades escolares desfavorecidas.

Más adelante se involucró en iniciativas de reforma educativa y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En 2019, Kyle también llamó la atención por un logro deportivo: corrió el Maratón de Boston bajo una intensa lluvia y terminó en menos de cuatro horas, con un tiempo 20 minutos mejor que el que había registrado su padre. Sin embargo, su vida cambió al año siguiente.

La lesión medular de Kyle Kennedy que cambió su vida en 2020

En 2020, Kyle sufrió una grave lesión en la médula espinal que le provocó parálisis y otras complicaciones. La situación la llevó a enfrontar dificultades físicas durante los seis años posteriores.

De acuerdo con su esquela, pese a esos desafíos, conservó su determinación y su sentido del humor.

También convirtió parte de su experiencia en una causa pública, ya que defendió los derechos de las personas con discapacidad e intervino ante la legislatura de Massachusetts durante una audiencia sobre discriminación en la atención sanitaria para pacientes con discapacidad.

Muere Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy (Especial)

Su obituario destacó su compromiso con la educación, sus hijos y las personas que enfrentan barreras para acceder a servicios y oportunidades. El funeral se realizó en privado.

Kyle tuvo tres hijos con Liam Kerr: los gemelos Conor y Josephine, y un hijo menor, Declan. Josephine murió pocos días después de nacer, en 2014. Kyle y Kerr se separaron posteriormente.

A Kyle le sobreviven sus hijos Conor y Declan, su madre, Victoria Denise Gifford, y sus hermanos Michael Kennedy Jr. y Rory Gifford Kennedy. Su padre, Michael, murió en un accidente de esquí en 1997, cuando ella tenía 13 años.

La ‘maldición Kennedy’: las tragedias que marcaron a la familia

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, varios integrantes de la dinastía murieron en asesinatos, accidentes aéreos, percances deportivos y otras circunstancias trágicas. Estos son algunos de los casos más representativos.

Joseph P. Kennedy Jr. (1915-1944)

El primogénito de Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald murió a los 29 años durante una misión militar en la Segunda Guerra Mundial. El avión que pilotaba explotó antes de alcanzar su objetivo, durante una operación sobre Europa.

Kathleen Kennedy Cavendish (1920-1948)

Hermana de John F. Kennedy, murió a los 28 años en un accidente aéreo en Francia. En el siniestro también falleció su pareja, el conde Peter Wentworth-Fitzwilliam.

John F. Kennedy (GettyImages)

John F. Kennedy (1917-1963)

El presidente número 35 de Estados Unidos fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, mientras recorría la ciudad en una caravana presidencial. Tenía 46 años.

Patrick Bouvier Kennedy (1963)

El hijo de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy nació prematuramente en agosto de 1963 y murió apenas 39 horas después. Su fallecimiento ocurrió tres meses antes del asesinato de su padre.

Robert F. Kennedy (1925-1968)

El hermano menor de John F. Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968, después de ganar las primarias demócratas de California. Murió al día siguiente, a los 42 años, mientras buscaba la candidatura presidencial.

David Kennedy (1955-1984)

Uno de los hijos de Robert y Ethel Kennedy murió a los 28 años por una sobredosis de drogas en un hotel de Florida. Su muerte, ocurrida una década después del asesinato de su padre, profundizó las dificultades que atravesaba la familia.

Michael Kennedy (1958-1997)

El padre de Kyle murió a los 39 años durante unas vacaciones familiares en Aspen, Colorado. Se estrelló contra un árbol mientras esquiaba y jugaba a lanzar un balón de futbol americano.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Diane Freed)

John F. Kennedy Jr. (1960-1999), Carolyn Bessette y Lauren Bessette

El hijo del presidente asesinado murió a los 38 años, junto con su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette, cuando la avioneta que pilotaba cayó al mar cerca de Martha’s Vineyard, el 16 de julio de 1999.

Mary Richardson Kennedy (1959-2012)

La segunda esposa de Robert F. Kennedy Jr. murió a los 52 años por suicidio. Aunque no pertenecía por nacimiento a la dinastía, su muerte afectó directamente a la familia y a sus cuatro hijos.

Saoirse Kennedy Hill (1997-2019)

Nieta de Robert y Ethel Kennedy, murió a los 22 años por una sobredosis accidental. Su fallecimiento ocurrió en la residencia familiar de Hyannis Port, Massachusetts.

Maeve Kennedy McKean y Gideon McKean (2020)

Maeve, nieta de Robert F. Kennedy, y su hijo Gideon, de ocho años, murieron tras un accidente en canoa en la bahía de Chesapeake, Maryland. Ambos desaparecieron el 2 de abril y sus cuerpos fueron recuperados días después.

Tatiana Schlossberg (Instagram)

Tatiana Schlossberg (1990-2025)

La nieta de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis murió a los 35 años, en diciembre de 2025, a consecuencia de una leucemia mieloide aguda. Periodista y escritora, había revelado su diagnóstico terminal en un ensayo publicado en The New Yorker.