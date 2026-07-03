La derechista Keiko Fujimori es declarada presidenta electa de Perú tras cerradas elecciones

Lima. El tribunal electoral de Perú declaró el viernes a la conservadora Keiko Fujimori presidenta electa al vencer en el balotaje del 7 de junio al progresista Roberto Sánchez tras un ajustado conteo de votos que por casi un mes mantuvo al país en la incertidumbre sobre su futuro político.

El Jurado Nacional de Elecciones certificó que Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos y Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 9 millones 173 mil 755 votos. La conservadora obtuvo casi unos 50.000 votos de ventaja y ganó en su cuarto intento por llegar al poder tras perder en 2011, 2016 y 2021 por un escaso margen.

Fujimori dijo antes de conocerse su proclamación que recibía el resultado con responsabilidad “sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.