Kylie Jenner reveló que el embarazo de su hijo Aire fue mucho más difícil de lo que imaginaba: sufrió dolor extremo, reposo absoluto y una complicada que la puso en riesgo.

Kylie Jenner habló con total honestidad sobre una de las etapas más difíciles de su vida: el embarazo de su hijo Aire. Durante una reciente aparición en el podcast Therapuss con Jake Shane, la empresaria confesó que enfrentó fuertes complicaciones físicas mientras esperaba a su segundo hijo con Travis Scott.

Kylie Jenner revela la aterradora complicación que vivió en el embarazo de su hijo Aire

La fundadora de Kylie Cosmetics explicó que, apenas a las 12 semanas de embarazo, comenzó a sufrir un intenso dolor de espalda y ciática que prácticamente le impedía caminar.

“Tenía un dolor ciático muy fuerte y un dolor lumbar muy intenso. Realmente quería hacer ejercicio. Me quedé sin poder caminar a las 12 semanas. Tenía náuseas horribles y comía de todo para sobrellevarlo”, contó Kylie, quien además reveló que tuvo una dilatación prematura durante varias semanas, situación que obligó a sus médicos a ponerla en reposo absoluto.

Kylie Jenner y su hijo Aire (Instagram/Kylie Jenner)

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando describió lo delicado que llegó a ser el embarazo. Según relató, estuvo dilatada tres centímetros durante casi dos meses y los médicos le advirtieron que el bebé “se estaba saliendo”. La experiencia, confesó, terminó afectándola física y emocionalmente mucho más de lo que esperaba.

“Y pasaban muchas cosas con mi vagina. Estuve dilatada tres centímetros durante como un mes y medio, dos meses, el bebé estaba bajando”, relató.

El bebé Aire fue presentado hoy en toda forma por su mamá Kylie Jenner. (Instagram/Kylie Jenner)

Por otro Lado, Kaylie Jenner reveló que aumentó mucho de peso durante ese embarazo debido al reposo absoluto que tuvo que mantener.

Kylie aseguró que durante ese embarazo, subió cerca de 29 kilos y que su peso final antes del parto fue de casi 95 kilos.

Kylie Jenner aseguró que el embarazo de Aire fue muy distinto al de Stormi

La empresaria comparó esta experiencia con su primer embarazo, cuando esperaba a su hija Stormi Webster a los 19 años. Aunque en ese momento sentía miedo por convertirse en madre tan joven, aseguró que físicamente aquella etapa fue mucho más sencilla.

“Mi primer embarazo fue una maravilla”, explicó Jenner durante la conversación, mientras recordaba que el segundo la dejó completamente agotada.

Además, Kylie contó cómo vivió su primer embarazo, a los 19 años.

Kylie Jenner y Stormi (Instagram)

“Me estaba volviendo loca. Tenía mucho miedo de decírselo a mis padres. Tenía mucho miedo. Pero cuando se lo dije a mis padres, nadie se enojó. Había algo dentro de mí que sabía que quería hacer esto y que tenía que tomar una decisión por mí misma. Incluso si tenía que hacerlo sola o como fuera, esta era la elección que iba a tomar”, contó.

Kylie también habló sobre cómo la maternidad transformó su perspectiva de vida. Actualmente comparte la crianza de sus hijos, Stormi y Aire Webster, con Travis Scott, de quien se separó oficialmente en 2023