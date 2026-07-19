Kylian Mbappé ya es máximo anotador en Mundiales con 22 goles, a la espera de Messi en la final

El Dictador ha hecho valer su ley en el escenario más grande que tiene el futbol. Con apenas 27 años, Kylian Mbappé puede presumir oficialmente de ser el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, rebasando al mítico Lionel Messi, aunque al argentino le queda un partido (el más importante) en este Mundial 2026.

Quién diría que la marca de Miroslav Klose de 16 anotaciones, que parecía imposible de superar, ha sido destrozada por Mbappé y Messi en Norteamérica, pero por primera vez el francés lidera en solitario la tabla de todos los tiempos, gracias a su actuación ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar.

¿Cuántos goles lleva Kylian Mbappé en los Mundiales?

Con solamente tres Copas disputadas, los de Kylian Mbappé es monstruoso porque todo apunta a que, por lo menos, le queda un torneo más de la FIFA defendiendo la camiseta de Les Bleus para seguir aumentando su cuota.

Donatello debutó en Rusia 2018 como un adolescente de 19 años. En esa ocasión quedó campeón del Mundial y contribuyó con cuatro goles, incluido uno en la Final frente a Croacia.

Su segundo Mundial fue Qatar 2022 y, tal y como en el primero, llegó hasta el juego por el título. Aunque su suerte fue contraria al no poder tener la corona, la actuación que dio en la Final frente a Argentina quedó para la memoria con un Hat-Trick y un total de 8 goles en la Copa.

En plena madurez, a los 27 años, llegó a Norteamérica 2026. Aunque los franceses se quedaron cortos en la misión del campeonato, al caer en semifinales contra España, el Mundial de Mbappé fue una locura en registros individuales con 10 anotaciones.

Su total es de 22 goles, uno más que Lionel Messi, quien este domingo disputará la Gran Final del 2026 con la Selección de Argentina, en la búsqueda de su segunda corona consecutiva tras lo logrado en Qatar 2022.

Goles de Lionel Messi en los Mundiales

La Pulga ha dividido sus 21 tantos en seis Copas del Mundo que ha disputado, aunque solo marcó en cinco: un gol en 2006, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y ocho en 2026, por el momento. No marcó en 2010.

Sus ocho dianas en esta edición del torneo se reparten entre el hat-trick cosechado ante Argelia, el doblete que regaló al mundo en la segunda jornada frente a Austria, el gol de falta que consiguió contra Jordania, el que marcó ante Cabo Verde y otro más frente a Egipto, estos dos últimos ya en fase eliminatoria.

Con información de FoxSports