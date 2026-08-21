Kim Kardashian se convierte en la “fuente de energía” de Lewis Hamilton, quien presume estar en mejor forma que nunca

Lewis Hamilton vuelve a la Fórmula 1 tras la pausa de verano después de pasar parte de sus vacaciones con Kim Kardashian y asegura que regresa en la mejor forma física de su carrera.

Lewis Hamilton vuelve este fin de semana a la Fórmula 1 después de tres semanas de pausa con un objetivo preciso: reducir la distancia que lo separa de Kimi Antonelli en la pelea por el campeonato.

Pero antes de ponerse de nuevo al volante de su Ferrari, el británico encontró en su novia, Kim Kardashian, una compañía constante durante sus vacaciones de verano y, por lo visto, en su mejor “fuente de energía”, ya que el británico presumió ante los medios que está en “mejor forma que nunca”.

Kim Kardashian recarga de energía a Lewis Hamilton

Las vacaciones de Lewis Hamilton y Kim Kardashian se prolongaron por varios escenarios y episodios.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante las vacaciones de verano(Instagram)

Durante julio, la pareja pasó tiempo en un lago junto con parte del clan Kardashian. En agosto, presumieron su viaje a Hawaii, donde Kim dejó ver que su novio convive con sus hijos.

En las fotografías más recientes, Hamilton y Kim aparecen caminando juntos por la playa y posando frente a un espejo.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante las vacaciones de verano(Instagram)

La publicación de la empresaria incluyó además momentos con Chicago, Saint y Psalm, así como con su hermana Khloé Kardashian y los hijos de ésta.

El piloto británico también publicó fotos de esta escapada. El viaje coincidió con el descanso oficial de la Fórmula 1 y significó para Lewis unos días de descanso y convivencia familiar antes de regresar a Europa para el Gran Premio de Países Bajos.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante las vacaciones de verano(Instagram)

Lewis Hamilton asegurar estar en la ‘mejor forma’ de su carrera

Lewis Hamilton aprovechó las tres semanas sin carreras para modificar su rutina de entrenamiento físico.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante las vacaciones de verano(Instagram)

Según sus declaraciones antes del Gran Premio de Países Bajos, convirtió el descanso en una oportunidad para intensificar su preparación física.

“Este ha sido el descanso de verano más diferente que he tenido en todas mis temporadas de campeonato”, dijo Hamilton ante los medios en Zandvoort.

Lewis Hamilton asegura estár en mejor forma que nunca tras la pausa de verano 2026 (Instagram)

Y es que, en lugar de utilizar el receso para salir de fiesta, explicó que decidió concentrarse en el entrenamiento.

“Estoy en la mejor forma”, aseguró Hamiltón sobre su regreso a las pistas tras la pausa de verano, quien compartió parte de su preparación en redes sociales.

Uno de sus entrenamientos, centrado en fuerza y abdomen, llamó la atención por la exigencia de los ejercicios.

Hamilton apareció realizando lagartijas con una sola mano, planchas con movimientos de cadera y ejercicios para fortalecer el core. Así que el “work mode” está oficialmente activado.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: una historia de amor de las pistas de carreras a la vida pública

Kim Kardashian y Lewis Hamilton dieron inicio al 2026 con una relación de bajo perfil, pero con el paso de los meses, las apariciones conjuntas aumentaron y la pareja terminó por mostrar públicamente su noviazgo.

Kim Kardashian apoyó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco (Mark Thompson/Getty Images)

Kim estuvo en el Gran Premio de Mónaco, donde Hamilton consiguió el segundo lugar para Ferrari, y el piloto calificó como “extraordinario” el apoyo de su novia desde las tribunas.

Durante el verano, la relación dio otro paso. Lewis Hamilton pasó tiempo con los hijos de Kim y Kanye West y, sobre todo, las imágenes que tomaron en Hawaii muestran que entre la empresaria y el piloto hay una unión que va más allá de los reflectores y se instala en el ámbito familiar.

Kim Kardashian apoyó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco(Arnold Jerocki/FilmMagic)

Lewis Hamilton quiere rebasar a Kimi Antonelli

Lewis Hamilton regresa este fin de semana a la Fórmula 1 con un objetivo claro: recortar la ventaja de Kimi Antonelli y mantener con Ferrari la pelea por el campeonato de pilotos de 2026.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes (Sona Maleterova/Getty Images)

El italiano, de 19 años, lidera el campeonato en apenas su segunda temporada en la categoría y destaca, según dijo el propio Hamilton, por su velocidad y consistencia, pero evitó hablar de las debilidades de Kimi.

“No estoy buscando ninguna debilidad porque no creo que haya mostrado ninguna esta temporada”, declaró el británico.

Su estrategia, explicó, consiste en que Ferrari siga trabajando y “aplicando presión” al líder.

Lewis Hamilton asegura estár en mejor forma que nunca tras la pausa de verano 2026 (Clive Rose/Getty Images)

Lewis también considera que la pelea está abierta porque Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull se encuentran cada vez más cerca en términos de rendimiento.

“Nosotros simplemente tenemos que concentrarnos en hacer nuestro trabajo lo mejor posible”, sostuvo Hamilton, quien considera que Ferrari puede ofrecer una segunda mitad de temporada superior a la primera.

El regreso de la Fórmula 1 tiene para Hamilton una motivación adicional. Nunca ha ganado el Gran Premio de Países Bajos y esta será su última oportunidad inmediata, ya que Zandvoort dejará el calendario después de la carrera de 2026.