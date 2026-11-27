La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentó una orden de aprehensión girada en contra de Luis Fernando T. Q., por el delito de homicidio calificado, cometido en la ciudad de Chihuahua.

La detención del masculino se realizó durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle privada de Ponce de León, en la colonia Valle de la Madrid, intervención llevada a cabo con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

A través de las investigaciones ministeriales a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se individualizó la posible participación de Luis Fernando T. Q., en el homicidio cometido con disparos de arma de fuego, el 21 de noviembre de 2026, en un domicilio de la citada colonia.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar los delitos contra la vida y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).