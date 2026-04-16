Kate del Castillo debuta como directora: Estrenará ‘Zumbido’ en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara será la plataforma donde Kate del Castillo debutará como directora. El próximo fin de semana, la mexicana estrenará su cortometraje Zumbido, el cual espera pueda convertirse en un largometraje a futuro. La obra de la mexicana busca concientizar sobre la violencia física y psicológica contra las mujeres.

Zumbido, el debut como directora de Kate del Castillo

Kate del Castillo finalmente estrenará su cortometraje Zumbido este sábado 18 de abril de 2026 en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Kate trabajó como guionista y directora, siendo la primera vez que toma estos roles en un proyecto cinematográfico.

De acuerdo con la información de la página oficial del festival , el corto tiene una duración de 16 minutos y cuenta dentro de sus créditos con actores como Ana Sofía Gática en el papel protagónico, Martín Barba como el agresor, así como Diana Bovio y Mauricio Isaac.

Kate del Castillo comenzó a hacer pruebas de cámara para su cortometraje desde noviembre del año pasado. (Instagram – @efdstudiosmx)

El proyecto de Kate cuenta la historia de Verónica, una “actriz célebre y admirada” que “durante una entrevista televisiva que se transmite en vivo a nivel nacional lucha por mantener la imagen de una vida perfecta mientras su mundo interior se resquebraja bajo el peso del abuso en privado”.

La sinopsis detalla que Verónica, “atrapada entre el silencio, el miedo y un repentino ataque de pánico, debe decidir si continúa representando la ilusión o rompe el ciclo delante de todos”.

La conexión personal entre Kate del Castillo y su cortometraje

Además de representar su debut como directora, el cortometraje de Kate del Castillo también se conecta con la postura de la actriz mexicana de concientizar sobre la violencia de género y de defender a las mujeres que sufren este tipo de agresión a nivel físico o psicológico.

Se especuló que el cortometraje de Kate cuenta su experiencia en un pasado matrimonio. (Getty Images)

Si bien se especuló que este proyecto podría estar basado en su matrimonio de tres años con el ex futbolista Luis García, en el cual la actriz ha afirmado que fue víctima de maltrato físico y psicológico, Kate aseguró en una entrevista con El Universal que este corto no plasma su experiencia.

“Para mí era importante contar una historia que no es mi historia, sino la de muchísimas mujeres; entrevisté a muchas y entonces este es un corto de varias de ellas, pero puesta en una”, afirmó la actriz.

Kate en realidad busca contar la historia de muchas mujeres. (Getty Images)

Los proyectos a futuro de Kate del Castillo

En la misma entrevista, Kate declaró que su idea a futuro es convertir este cortometraje en un largometraje e incluso mencionó que el guion ya está hecho y lo adaptó para hacer esta primera producción.

En sus planes más cercanos, después del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, hará una gira por distintos festivales a nivel internacional para poder llegar a más públicos.

Kate presentará su cortometraje en otros festivales internacionales. (Instagram – @efdstudiosmx)

Kate del Castillo oficialmente dará un giro a su carrera artística al salir de su papel como actriz para incursionar en el mundo de la dirección. Con Zumbido, permite ver que su estilo cinematográfico no teme a mostrar problemas sociales como lo es la violencia de género.