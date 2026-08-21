Kanye West desafía a Estados Unidos y dará dos conciertos en Rusia; el Kremlin responde si se reunirá con Putin

Kanye West actuará en octubre en San Petersburgo, en el mayor concierto de una estrella occidental en Rusia desde la invasión de Ucrania, lo que plantea un posible encuentro del rapero con Vladimir Putin.

Kanye West se presentará en Rusia, en octubre, con dos conciertos en la Gazprom Arena de San Petersburgo, una decisión que raya entre lo político y lo cultural en un momento en que buena parte de los artistas occidentales evita presentarse en territorio ruso por la guerra en Ucrania.

El rapero estadounidense actuará los días 10 y 11 de octubre de 2026 en un estadio con capacidad para 70 mil personas y, según reportes, las entradas más baratas, con un precio inicial de unos 9,000 rublos (un poco más de 1,800 pesos mexicanos), se agotaron en menos de una hora.

La dimensión política del anuncio aumentó esta semana cuando el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recibió una pregunta sobre un eventual encuentro entre Kanye y el presidente Vladimir Putin.

Kanye West dará conciertos en Rusia (Matthias Nareyek/Getty Images)

¿Kanye West se reunirá con Vladimir Putin?

Peskov evitó confirmar una reunión entre el rapero y el mandatario ruso. Ante la pregunta de un periodista, respondió que el asunto no correspondía al Kremlin y añadió, en referencia a la agencia cultural Mosconcert, que la situación involucraba a la Administración Presidencial.

Sin embargo, la respuesta del funcionario no descartó de forma expresa un encuentro, pero tampoco ofreció indicios de que exista una reunión programada.

El Kremlin respondió ante un posible encuentro de Vladimir Putin con Kanye West (Kevin Frayer/Getty Images)

La posibilidad cobró fuerza después de que representantes relacionados con los conciertos señalaran que West desea conocer a Putin.

La diputada rusa Svetlana Zhúrova también declaró que un encuentro podría producirse si coincidiera con la agenda presidencial, según medios alemanes.

De cualquier forma, el mensaje de Peskov coloca los conciertos dentro del terreno de un espectáculo privado y no de una actividad oficial de la Presidencia rusa.

Kanye West llega a Rusia después de una serie de conciertos cancelados en Europa

El viaje a Rusia tiene un valor simbólico en la historia reciente de Kanye West, luego de que, durante 2026, varios países europeos cancelaron sus presentaciones o bloquearon su entrada debido a sus declaraciones antisemitas y a sus expresiones de admiración por Hitler.

Kanye West dará conciertos en Rusia (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Reino Unido prohibió su entrada en abril, decisión que provocó la cancelación del Wireless Festival, donde estaba previsto como uno de los principales artistas.

El Ministerio del Interior británico argumentó que su presencia no resultaba conveniente para el interés público.

Polonia también canceló el concierto previsto para junio en el Estadio de Silesia, mientras Suiza suspendió una presentación programada en Basilea. Francia, por su parte, enfrentó presiones para impedir su espectáculo en Marsella.

Kanye West ha enfrentado cancelaciones de conciertos (Mark Case)

Por ello su próximo viaje a Rusia contrasta con la reciente serie de cancelaciones, pues San Petersburgo se prepara para recibir al rapero también conocido como Ye con dos presentaciones en uno de los principales estadios de dicha ciudad.

¿Kanye West podría ir a la cárcel al llegar a Rusia?

Rusia mantiene una legislación estricta contra la glorificación del nazismo y desde abril de 2026 amplió el alcance de un artículo de su Código Penal para incluir la negación o aprobación del genocidio del pueblo soviético y la ofensa a la memoria de sus víctimas.

La legislación contempla, para determinados casos, penas de hasta tres años de prisión.

Kanye West dará conciertos en Rusia (Ronald Martinez/Getty Images)

Medios y funcionarios rusos plantearon dudas sobre la compatibilidad entre las polémicas protagonizadas por Kanye Westy sus actuaciones en el país.

The Guardian destacó que las declaraciones sobre Hitler y los comentarios antisemitas del rapero estadounidense podrían provocar un debate interno precisamente por las normas rusas contra la glorificación del nazismo.

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades rusas no anunciaron la cancelación de los conciertos ni una investigación contra Kanye por sus declaraciones.

El Kremlin respondió ante un posible encuentro de Vladimir Putin con Kanye West (DMITRY ASTAKHOV/AFP)

Las actuaciones de San Petersburgo también tienen importancia por su dimensión internacional, ya que desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, numerosos artistas estadounidenses y europeos dejaron de actuar en Rusia, en paralelo a las sanciones económicas y políticas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.