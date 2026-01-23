Justifica la Corte compra de camionetas de 1.7 mdp para ministros

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que decidió renovar la flotilla de vehículos asignados a los nuevos ministros, quienes entraron en funciones en 2025 derivado de la primera elección judicial.

En comunicado, el máximo tribunal reportó que se trata de nueve unidades.

Según la información oficial, antes de la compra se solicitaron opiniones técnicas a “autoridades federales”, de lo que se concluyó que las unidades en uso ya no cumplían con los “estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.

La Corte apuntó que la compra responde a criterios de “prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.

La camioneta Jeep Cherokee que ahora tienen los ministros tiene un costo inicial de un millón de pesos, pero se encarece dependiendo las comodidades y acabados internos, además del nivel de blindaje que se incluya.

La postura oficial de la Corte indica que en el proceso se respetó la normatividad que establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.

“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función”.