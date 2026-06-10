Jáuregui es de los mejores funcionarios, está en su derecho de expresarse: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró que César Jáuregui es uno de los mejores funcionarios con los que le ha tocado trabajar y que, al tener sus derechos civiles vigentes, está en su derecho de hacer expresiones de tipo político.

Ello en relación a un video que este miércoles publicó el exfiscal general en el que refrenda su intención de seguir trabajando por la ciudad de Chihuahua y que continuará acercándose a la gente en las calles, con el compromiso de trabajar desde la experiencia. De la Peña Grajeda señaló que como lo ha dicho en ocasiones anteriores, mantiene una gran amistad con César Jáuregui Moreno: “no solo es mi amigo, es uno de los mejores funcionarios con los que yo he tenido el gusto de convivir y pues él hasta el día de hoy tiene sus derechos civiles vigentes y yo no veo por qué no puede hacer expresiones de este tipo”.