Irán anuncia paga mensual para los ciudadanos tras protestas por crisis económica

Las autoridades iraníes anunciaron este domingo que concederán una paga mensual a todos los ciudadanos del país para aliviar la presión económica, tras una semana de protestas.

“Las personas podrán recibir una cantidad equivalente a un millón de tomanes (unos 7 dólares) por persona al mes, que se acreditará en sus cuentas durante cuatro meses”, declaró el vocero del gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la televisión estatal.

De acuerdo con lo que indicó, el importe se entregará en forma de crédito que podrá utilizarse para comprar determinados productos para “reducir la presión económica sobre la población”.

En Irán, con una población de más de 85 millones de habitantes, el salario mínimo es de unos 100 dólares y los salarios mensuales medios rondan los 200 dólares. Los iraníes utilizan mayoritariamente teléfonos móviles y tarjetas de débito para sus compras cotidianas, en lugar de efectivo.

La economía iraní lleva años enfrentándose a duras sanciones estadunidenses e internacionales por el programa nuclear de Teherán, y en diciembre la inflación interanual alcanzó 52 por ciento.

La moneda nacional perdió más de un tercio de su valor frente al dólar estadunidense en el último año, provocando una fuerte caída del poder adquisitivo de la población y un amplio descontento en el país.

Este domingo se cumplió el octavo día de protestas en la República Islámica por la incertidumbre económica tras la depreciación de la moneda.

Con información de La Jornada