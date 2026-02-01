Irán advierte de que una guerra con EE.UU. sería “catastrófica” para todos

Irán advirtió este domingo que una guerra con Estados Unidos “será una catástrofe para todos”, pero aseguró que “no es inevitable”, ya que es posible alcanzar un acuerdo que garantice que no poseerá armas nucleares, mientras el presidente estadounidense Donald Trump expresó su esperanza de lograr un pacto con Teherán.

No considero (la guerra) una amenaza existencial, pero sin duda será una gran amenaza para todos. Si comienza una guerra, será una catástrofe para todos”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Teherán.

Araqchí agregó que, dada la dispersión de las bases estadounidenses en Oriente Medio, “grandes partes de la región se verían involucradas, y eso sería extremadamente peligroso”.

Esta tarde, el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, advirtió también de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional.

Estas advertencias llegan en momentos de creciente tensión por el despliegue, por parte de EE.UU., del portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico, y por las amenazas de Trump de atacar el país persa si no firma un acuerdo.

El jefe de la diplomacia iraní pidió “racionalidad” para evitar una guerra; sin embargo, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes “están preparadas para cualquier escenario”.

“Puedo decir con absoluta certeza que nuestras Fuerzas Armadas están listas y equipadas, incluso más que en la guerra anterior”, aseveró.

El acuerdo es posible

Araqchí dijo que el conflicto “no es inevitable” y consideró posible alcanzar un acuerdo con EE.UU. que “garantice que Irán no obtendrá armas nucleares”.

Araqchí indicó que los intercambios de mensajes con EE.UU., a través de intermediarios, han sido “fructíferos”, pero señaló que Irán necesita recuperar la confianza en Washington después de que ese país abandonara unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015 y bombardeara instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de doce días con Israel en junio.

Estamos trabajando con nuestros amigos en la región para encontrar una vía que permita crear ese nivel de confianza y reanudar las negociaciones”, indicó.

El diplomático iraní, sin embargo, reiteró una vez más que el Gobierno estadounidense debe reconocer el derecho de Irán al enriquecimiento con fines pacíficos, a cambio del levantamiento de las sanciones.

“Si el equipo negociador estadounidense actúa, conforme a las declaraciones del presidente (Donald) Trump, con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo y equitativo que impida la obtención de armas nucleares, llegar a un acuerdo es posible”, sostuvo Araqchí, después de que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, comentara en X que se está progresando en la formación de un marco estructural para las negociaciones con Estados Unidos.

Por su parte, Trump declaró hoy a los periodistas que espera llegar a un acuerdo con Irán, después de que el sábado confirmara que dio un ultimátum a Teherán para sellar un pacto sobre el programa nuclear iraní antes de un posible ataque.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que un acuerdo con Irán, además del cese del enriquecimiento de uranio en el país persa, debe incluir la limitación de su programa de misiles y el fin del apoyo a grupos regionales como Hizbulá del Líbano y los palestinos de Hamás.

Hasta ahora, la República Islámica se ha negado a negociar sobre su capacidad de defensa y su política regional.

Con información de EFE