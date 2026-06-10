Invita Municipio a disfrutar funciones gratuitas del Cine del Rejón este fin de semana

Se proyectarán las películas “Amarte Duele”, “Niños del Hombre” y “No Manches Frida” con entrada libre y cupo limitado

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio del 2026.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la ciudadanía a disfrutar de una nueva jornada de cine gratuito en el Cine del Rejón, con la proyección de tres reconocidas películas.

La cartelera de este fin de semana iniciará el viernes 12 de junio a las 18:00 horas con la película “Amarte Duele”, un clásico del cine mexicano contemporáneo dirigido por Fernando Sariñana y clasificado para mayores de 15 años.

Las actividades continuarán el sábado 13 de junio a las 17:00 horas con la proyección de “Niños del Hombre”, cinta de ciencia ficción dirigida por Alfonso Cuarón y también clasificada para mayores de 15 años.

La cartelera continuará el domingo 14 de junio a las 16:00 horas con la comedia “No Manches Frida”, película mexicana clasificada B-15 que promete una tarde de entretenimiento para jóvenes y adultos.

Las tres funciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Cine del Rejón, con entrada libre y cupo limitado, por lo que se recomienda a las y los asistentes llegar con anticipación para asegurar su lugar.

Como parte de la experiencia que ofrece este espacio cultural, las personas asistentes podrán ingresar con algunos alimentos y bebidas. Se permite el acceso con botellas de agua, jugo o refresco con tapa, así como snacks pequeños y secos, dulces empacados y alimentos secos o en recipientes con tapa.

Por razones de seguridad e higiene, no está permitido ingresar bebidas alcohólicas o energéticas, refrescos en envases de vidrio, ni alimentos con crema, helados o líquidos.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar espacios accesibles para el disfrute de la cultura y el cine, promoviendo alternativas de recreación para jóvenes y adultos en un ambiente seguro y familiar.

Para conocer más sobre la cartelera cultural del municipio, las y los interesados pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.