Encomienda Gilberto Loya el fortalecimiento de la cultura de ciberseguridad con empresarias juarenses

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en una jornada de concientización dirigida a integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. (AMEXME) en Ciudad Juárez.

Por orden del Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, la actividad fue organizada a través de la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial y se desarrolló en las instalaciones del Hotel Gamma, donde se abordaron temas relacionados con los riesgos que enfrentan empresas y emprendedores en entornos digitales.

La capacitación fue impartida por la subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial, Sugey Aguilar Martínez, quien destacó la importancia de fortalecer las medidas de protección digital ante el incremento de amenazas como fraudes electrónicos, robo de información, ataques de ingeniería social y delitos cometidos a través de redes sociales.

Durante la jornada se compartieron herramientas, recomendaciones y buenas prácticas orientadas a la protección de negocios, el manejo seguro de información sensible y la prevención de incidentes que puedan afectar la operación, reputación o patrimonio de las empresas.

Asimismo, se brindó información sobre mecanismos de prevención y denuncia, así como sobre las acciones que desarrolla la Policía Cibernética de la SSPE para atender reportes relacionados con delitos tecnológicos y acompañar a la ciudadanía en la protección de sus entornos digitales.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la ciberseguridad en todos los sectores de la sociedad, impulsando acciones de prevención que permitan reducir riesgos y fomentar el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información.