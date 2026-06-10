Sigue mala calidad del aire tras calima en la ciudad de Chihuahua

El sitio oficial del Estado para el monitoreo de la calidad del aire indica que al sur de la ciudad permanece una mala calidad del aire, mientras que la estación del Centro registra niveles positivos.

Lo anterior, luego del fenómeno de la calima que se registró ayer martes y que elevó los indicadores a “extremandamente mala”.

Al respecto, el sitio web recomienda que, ante una mala calidad del aire, grupos sensibles eviten las actividades físicas (tanto moderadas como vigorosas) al aire libre.

La clasificación de riesgo alto indica que: para todos los contaminantes criterio existe probabilidad de disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas. Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores). En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardiacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.