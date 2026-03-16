Investigan a presunta funcionaria de la FGJ CDMX por discriminación

Autoridades de la Ciudad de México investigan a una mujer preusnmta funcionaria de la Fiscalía capitalina (FGJ CDMX) por discriminar a una policía.

El hecho ocurrió afuera del Estadio Olímpico Universitario la noche del sábado 15 de marzo de 2026, y viralizado mediante un video en redes sociales.

“NO LE HABLES de TÚ, NO SOMOS IIGUALES… YO SÍ FUI a la ESCUELA”

Es Verónica Domínguez

Auxiliar d Ministerio Público d @FiscaliaCDMX

Adscrita a la Fiscalía d @BJAlcaldia

Así denigró a una mujer afuera del Estadio @UNAM_MX

Llevaba la chamarra q usan durante la guardia laboral. pic.twitter.com/Fn5kAz95Kg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 15, 2026

La presunta funcionaria de la FGJ CDMX se dirige a la policía con la siguiente expresión: “No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela. A ustedes los quitaron de vender pepitas”.

Sobre esta stiaución, la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana (SSC CDMX) indicó que “los hechos ocurrieron en el Estadio Olímpico Universitario, de la alcaldía Coyoacán, cuando personal de seguridad privada pidió el apoyo a los Policías Auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo Estadio Seguro, con el fin de retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva”.

Destacó que los uniformados escoltaron a las personas a la salida del estadio cuando, la mujer que aparece en el video y que, al parecer, es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales.

La Policía de la CDMX indicó que de los hechos tomó conocimiento la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar, así como personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para el acompañamiento de la oficial que presentará su denuncia formal ante las autoridades ministeriales y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).

La FGJ CDMX indicó que su Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación con la finalidad de determinar responsabilidades.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, expuso.

Con información de López-Dóriga Digital