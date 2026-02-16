Investigación contra Corral sigue en Fiscalía Anticorrupción, defenderemos hasta las últimas consecuencias: Valenzuela

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín señaló que la investigación que se sigue en contra de Javier Corral Jurado sigue en manos de las autoridades locales, reiterando que no se permitirá que la Federación ejerza la facultad de atracción.

Aseveró que la resolución de un Tribunal Colegiado que concede la atracción a la Fiscalía General de la República (FGR) es un intento para proteger al exgobernador.

Asimismo, dijo que la resolución no es un asunto menor, calificándolo de “aberración jurídica” ya que genera afectaciones a casos anteriores y futuros.

Dicha investigación se inició por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del erario público por 98.6 millones de pesos, derivado de la simulación de un contrato para la asesoría en el refinanciamiento de la deuda pública, recurso que habría emanado de las participaciones federales.

Dicha naturaleza de los recursos fue considerada por el Tribunal como federal, basándose en el capítulo primero de las asignaciones y no en el capítulo quinto de las participaciones federales.