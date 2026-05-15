Investiga FDZC delito de lesiones en los que ex líder sindical aparece como víctima

Los hechos derivaron de un choque vehicular que también es investigado

Se descartó que se hubiera registrado el delito de privación de la libertad de una mujer

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informa que se abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones, en los cuales aparece como víctima Alejandro V. A., en hechos ocurridos la madrugada del pasado domingo 10 de mayo, en la calle Juan Escutia y Periférico de la Juventud, en la ciudad de Chihuahua,

Por medio de las investigaciones ministeriales se busca esclarecer el delito que derivó de un choque automovilístico, en el que se tiene identificado a un joven de 19 años de edad de nombre Anzel Iván S.R., quien aparece como probable autor de los daños y de la agresión que denunció Alejandro V. A., cuyo certificado médico establece que las lesiones no ponen en peligro la vida.

Cabe hacer mención que se descartó que se hubiera registrado el delito de privación de la libertad de una mujer, como se había mencionado en algunos medios de comunicación.

Esta representación social reitera su compromiso para investigar los delitos que afectan la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, siempre con total apego a derecho y en el marco legal de sus atribuciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).