Investiga F. Anticorrupción a juez de Parral por el caso de la maestra Edna y a otro de NCG, “jueces ya no son intocables”

Luis Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal anticorrupción de Chihuahua dio a conocer que están en curso dos investigaciones en contra de personas juzgadoras del Poder Judicial de Chihuahua.

Destacó que una de ellas es en contra del juez Manuel Jurado Torres, del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, luego de que reclasificó el caso de la maestra Edna Ch., que originalmente se había presentado por el Ministerio Público como feminicidio y él lo modificó a homicidio imprudencial.

En dicho caso, se dio a conocer que la semana pasada, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió de manera indefinida y sin goce de sueldo a dicho juzgador.

Además, Valenzuela Holguín mencionó que también se tiene una carpeta de investigación en contra de una persona juzgadora de Nuevo Casas Grandes.

“Tenemos que poner un alto también a la discrecionalidad que le da la ley a los jueces en materia de juzgar. Acuérdense que ellos son los únicos que juzgan y lo tienen que hacer a la luz de la ley, de la Constitución, de la jurisprudencia, de los principios internacionales que rigen el Derecho y lo tienen que hacer con veracidad, conforme a la ley. Entonces, cuando se salen de ese marco, pues pueden incurrir en un delito y es lo que estamos nosotros investigando. Traemos ese caso (de Parral), traemos otro caso en un caso en Nuevo Casas Grandes y tengan la plena seguridad de que si antes los jueces eran intocables, hoy no van a ser intocables, la Fiscalía Anticorrupción va a actuar en consecuencia”.