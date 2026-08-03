Informa SCOP sobre rutas alternas por trabajos del Paso Superior en avenida Palestina

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó sobre las rutas alternas habilitadas por la construcción del Paso Superior en el cruce de las avenidas Palestina y Fuerza Aérea Mexicana, a fin de agilizar la circulación y reducir afectaciones al tránsito.

Quienes circulan por avenida Palestina con destino al Aeropuerto Internacional de Chihuahua deberán dirigirse al norte por avenida Fuerza Aérea Mexicana hasta la carretera Chihuahua-Aldama, avanzar hacia el Distribuidor Vial, tomar el Libramiento Oriente y utilizar la salida al Aeropuerto. Después, deberán seguir al sur por Rancho Enmedio hasta el acceso a la terminal aérea.

Las y los automovilistas que se trasladan desde la colonia Sierra Azul y sectores cercanos hacia avenida Palestina pueden utilizar avenida Vereda Real, cruzar avenida Juan Pablo II, tomar el retorno e incorporarse a avenida del Carruaje hasta la zona del Ejido Tabalaopa. El mismo recorrido puede utilizarse para el regreso.

Desde avenida Equus hacia avenida Palestina, la ruta alterna consiste en cruzar avenida Juan Pablo II hacia Paseo de la Galera, seguir por Camino Real y calle De la Quinta, girar en calle 28 e incorporarse a avenida Palestina. Este recorrido también puede utilizarse en sentido inverso.

La SCOP exhortó a las y los conductores a planear sus traslados, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad al circular por las zonas de obra, para proteger a automovilistas y al personal que labora en el lugar.