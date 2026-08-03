Inaugura SPyCI programa Kuira Bá Chihuahua en Plaza de Armas

– _Reúne gastronomía, artesanías y expresiones artísticas para acercar a la ciudadanía a la cultura de los pueblos originarios_

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) inauguró Kuira Bá Chihuahua en la Plaza de Armas del Centro Histórico de la capital, un encuentro que reúne muestras gastronómicas, artesanales, artísticas y culturales para acercar a la ciudadanía a la diversidad y riqueza de los pueblos originarios.

Las actividades comenzaron con una sobremesa en la explanada de la Catedral, donde cocineras tradicionales compartieron alimentos y bebidas del Sekáti Newárame, como muestra de una tradición culinaria que preserva la identidad, la historia y los saberes heredados de generación en generación.

Como parte del arranque se presentaron los Danzantes de Guapalayna y la tradicional Danza del Venado, manifestaciones que reflejan el legado cultural de los pueblos originarios.

Posteriormente, las autoridades recorrieron los talleres artesanales instalados sobre la calle Victoria, donde artesanas y artesanos compartieron las técnicas, materiales y procesos con los que elaboran piezas que conservan conocimientos ancestrales.

La jornada concluyó con la develación de las letras de Kuira Bá Chihuahua, intervenidas por el colectivo División Norte, y dio paso al programa artístico y musical que reunió a familias, visitantes y residentes del Centro Histórico en un ambiente de convivencia.

En el acto participaron el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; la regidora Joni Barajas; la directora de Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (Fodarch), Nayeli Ontiveros, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Liliana Aranzola, quienes destacaron la importancia de generar espacios para preservar y difundir la cultura de los pueblos originarios.

Con la realización de Kuira Bá Chihuahua, la SPyCI impulsa el reconocimiento de las tradiciones, artesanías, gastronomía y expresiones artísticas de los pueblos indígenas, además de fortalecer los espacios de encuentro con la sociedad como parte del patrimonio cultural de Chihuahua.