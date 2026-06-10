En espera Fermín Ordóñez de nombramiento de nuevo dirigente nacional de MT: “mi compromiso es con el partido, con mirada hacia adelante”

Después de la renuncia del diputado federal Erubiel Alonso al PRI, quien además era dirigente nacional de la organización priista Movimiento Territorial, el líder estatal de MT, Fermín Ordóñez, dijo que aún está en espera del nuevo nombramiento a nivel nacional y reiteró que a pesar de la decisión del legislador tabasqueño, él está con la mirada hacia adelante al frente de una organización fortalecida en Chihuahua.

“Hasta el momento, nosotros estamos aguardando lo que la dirigencia nacional y a través de nuestros dirigentes estatales nos comuniquen. No hay ahorita ningún movimiento”, informó Ordóñez Arana.

El líder priista añadió que “nosotros respetamos la decisión del diputado Erubiel Alonso, pero bueno, aquí en Chihuahua nosotros nos reiteramos con el partido y la mirada de nosotros es hacia adelante y es adentro del PRI”.

El lunes, el diputado federal Erubiel Alonso renunció al PRI, partido en el que militó durante 30 años, y se incorporó a Movimiento Ciudadano (MC), la única fuerza opositora, dijo, con mayores posibilidades de competir contra Morena en Tabasco.

Asimismo, ayer el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, dio la bienvenida al legislador tabasqueño. En una publicación difundida en sus redes sociales, Álvarez Máynez compartió una fotografía en la que aparece junto con Dante Delgado, exdirigente del partido y con Erubiel Alonso, “diputado federal y hasta ahora dirigente nacional del Movimiento Territorial” del PRI, señaló el dirigente nacional del partido naranja.