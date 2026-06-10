No hay registros de intervención extranjera en elecciones, pero sí del crimen organizado favoreciendo a Morena: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno expresó que según lo expuesto por diversos analistas políticos, no existen registros de una intervención extranjera en la pasada elección, pero sí existe un gran número de denuncias sobre injerencia del crimen organizado con actos de intimidación, homicidios e incluso con el secuestro de candidatos y candidatas de oposición, favoreciendo con ello a Morena.

En este sentido, consideró de gran relevancia la propuesta de reforma electoral que anunció el Partido Acción Nacional (PAN) para blindar las próximas elecciones de injerencias del crimen organizado, con la posibilidad de anular los resultados en caso de comprobarse que algún candidato o candidata tiene vínculos con la delincuencia.

El secretario señaló que más que una injerencia extranjera, a las y los chihuahuenses les interesa que los comicios estén blindados de la intervención del crimen.

“A los chihuahuenses, más que una intervención extranjera de la cual no hay registro (es como en uno de estos discursos en donde nos pretenden asustar con un monstruo que no existe), pareciera que es mucho más relevante atender el tema de la injerencia de la delincuencia organizada. Entonces, creo que por eso cobra relevancia que se integre al debate y que se valore si es importante que en Chihuahua se genere esta nueva causa de inmunidad cuando se compruebe que el crimen organizado está aliado con un partido político, como ha sucedido, nada menos en el estado de Sinaloa”.