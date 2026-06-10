Diputada Herminia Gómez encabeza consultas públicas para personas con discapacidad 2026 en Chihuahua

El H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, inició este 10 de junio las Consultas Públicas para Personas con Discapacidad 2026, un ejercicio de participación ciudadana que busca fortalecer las leyes y políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

Durante el arranque de las consultas, la presidenta de la comisión, la diputada Herminia Gómez Carrasco, destacó la importancia de escuchar directamente a las personas con discapacidad, así como a sus familias y personas cuidadoras, para construir una legislación más incluyente, accesible y acorde a sus necesidades.

La legisladora señaló que este proceso cuenta con diversas medidas de accesibilidad para garantizar la participación de todas las personas, incluyendo materiales en lectura fácil, Lengua de Señas Mexicana y convocatoria en Sistema Braille.

Las consultas se llevarán a cabo de 11:00 a 14:00 horas en las siguientes sedes:

• Chihuahua: 10 de junio• Camargo: 18 de junio• Cuauhtémoc: 25 de junio• Parral: 3 de julio• Ciudad Juárez: 10 de julio

Las mesas de trabajo abordarán cuatro temas principales: Inclusión; Educación y Salud; Accesibilidad; y Acceso a la Justicia.

El objetivo de este ejercicio es recoger opiniones, propuestas y experiencias de las personas con discapacidad para enriquecer el análisis de más de 40 iniciativas legislativas relacionadas con sus derechos, garantizando que su voz forme parte de la construcción de nuevas leyes y reformas.

“Nada sobre ustedes sin ustedes”.