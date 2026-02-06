Impulsan Municipio y CIMAV la ciencia y tecnología con iniciativa FutBotMX Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, junto al Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) presentaron “FutBotMX Chihuahua: Alianza por la Ciencia y la Tecnología”, una iniciativa que integra deporte, ciencia y participación social para acercar las vocaciones STEM a niñas, niños, jóvenes y a la comunidad en general.

Este programa forma parte de la estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), vinculada al impulso formativo rumbo al próximo Mundial de Futbol.

En representación del Gobierno Municipal, el director de Desarrollo Económico del Municipio de Chihuahua, José Jordan, destacó que FutBotMX representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo social, educativo y económico de la ciudad, al promover el acceso al conocimiento y el fortalecimiento del talento local.

Subrayó que Chihuahua forma parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, lo que reafirma el compromiso del Municipio de generar condiciones para que más personas accedan a la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo sostenible.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal apoyará la logística, la apertura de espacios públicos y la vinculación comunitaria para ampliar el alcance del programa.

Durante la presentación, se destacó la colaboración entre academia, gobierno, centros de investigación, industria y sociedad civil, así como la participación de instituciones como CIMAV, INADET–CENALTEC, universidades, el DIF Municipal y organizaciones de la sociedad civil.

FutBotMX Chihuahua se desarrollará durante el primer semestre del año con actividades formativas, científicas y recreativas de impacto comunitario, enfocadas en fomentar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo.