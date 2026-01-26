Impulsan magistradas del PJE de Chihuahua y FICOSEC modelo de TEVIOGEN durante el programa “Diálogos por la Justicia” en Parral

-Asimismo participan en la mesa de seguridad ciudadana

*Hidalgo del Parral,Chih.* En un paso decisivo para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en Chihuahua, se llevó a cabo la conferencia especializada “¿Qué es el TEVIOGEN (Tribunal Especializado en Violencia de Género) y la mixtura?”, organizada por el proyecto Diálogos por la Justicia de FICOSEC, en Parral.

El encuentro contó con la participación de las magistradas Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, coordinadora y creadora del *TEVIOGEN*, Sara Julieta Muñoz Andrade y Maribel Peinado Machuca, quienes compartieron su experiencia en la implementación del Tribunal Especializado en Violencia de Género. Este modelo, único en su tipo, busca agilizar los procesos judiciales y evitar la revictimización de mujeres y menores de edad, destacando la importancia de la justicia con perspectiva de género y la coordinación interinstitucional.

La capacitación se llevó a cabo ante la presencia de juezas y jueces penales y de lo familiar del distrito Hidalgo, así como de diversos actores de la sociedad civil,y de seguridad pública, generando un espacio de análisis y reflexión sobre la aplicación de este esquema y su impacto en la impartición de justicia, particularmente en casos relacionados con violencia de género y violencia familiar.

Asimismo, las magistradas y los magistrados del Poder Judicial, Gerardo Acosta, Ma. Elizabeth Macías, y Yamil Athié participaron en la Mesa de Seguridad Ciudadana, donde se intercambiaron puntos de vista y se plantearon estrategias para la homologación de criterios, así como la necesidad de continuar coadyuvando en la capacitación continua a elementos de la Guardia Nacional, SEDENA y corporaciones de Seguridad Pública, a través del CONSPEN, (Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de Chihuahua) con la finalidad fortalecer la correcta integración de formatos y reportes, de manera que, al llegar a los juzgados, se cuente con mayores herramientas jurídicas que permitan una mejor impartición de justicia conforme a derecho y en beneficio del ciudadano.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Chihuahua reafirma su interés en aportar experiencia, fortalecer la relación interinstitucional en materia de seguridad, y concientizar sobre la relevancia del combate a la violencia contra la mujer, así como sobre los temas de violencia familiar e infantil, reafirmando su compromiso de trabajar de manera coordinada por una justicia más eficaz, cercana y humana.