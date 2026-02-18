Impediremos que el comunista Marx Arriaga regrese a la UACJ a pudrir mentes: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que es inaceptable que el comunista Marx Arriaga pretenda regresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“No vamos a permitir que el comunista Marx Arriaga regrese a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a pudrir mentes”, señaló.

Francisco Sánchez afirmó que no es aceptable que los impuestos de los chihuahuenses se utilicen para sostener a personajes que han promovido el adoctrinamiento de la niñez y advirtió que, al igual que se hizo en la Secretaría de Educación Pública, se le debe echar a patadas de la UACJ.

Francisco Sánchez sostuvo que permitir su permanencia en la UACJ sería una falta de respeto a la comunidad universitaria y a los ciudadanos que con su trabajo y esfuerzo sostienen a las instituciones públicas.