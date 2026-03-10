Hoy dictaminan la reforma electoral presidencial-Monreal, ¿“sin esperanza”?-Corte batea a morenistas-Suspirantes con la Copa Mundial

Sin el aval del Verde y el PT, partidos aliados al régimen de la 4T, al menos eso declaró el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien se dijo “sin esperanza” de convencerlos, esta tarde a las 18 horas están citados los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político- Electoral con el objetivo de discutir, y en su caso aprobar, el dictamen de la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, pues la intención es subirlo al Pleno en esta semana y así acabar con la incertidumbre que se traen la totalidad de las fracciones parlamentarias y dirigencias partidistas.

Destaca que los diputados federales del PRI, Alex Domínguez, la petista Lilia Aguilar y la panista Rocío González integran dichas Comisiones, por lo que se prevé que en las mismas, las cuales cuentan con una apabullante mayoría morenista con un total de 24 legisladores en la de Puntos Constitucionales y 20 en la de Reforma Político-Electoral, la iniciativa sea aprobada sin moverle una sola coma, sin embargo, la hora de la verdad será cuando el dictamen sea votado en el Pleno, ya que por más que el régimen y los morenos intentaron convencer a los verdes y petistas de seguir jugando a los aliados, a pesar del suicidio que eso sería para ellos, todo indica que no cuentan con la mayoría calificada requerida para reformar los 11 artículos constitucionales que pretende dicha iniciativa presidencial, aunque con el régimen nunca se sabe y en una de esas los calambres llegan desde lo más alto a la mera hora de la votación. Así que sin duda, esta semana será crucial para el futuro político-electoral de este país cuyos representantes legislativos debatirán una reforma electoral que nadie pidió, pero que al parecer para el régimen es muy necesaria.

Ya que andamos con la reforma electoral presidencial, otros que también andan parados de pelos y pestañas ante esa mentada iniciativa con la que Morena busca imponerse como partido único, son los empresarios y patrones, quienes desde un principio rechazaron la imposición y secundaron a la oposición al señalar que se trata de una reforma electoral innecesaria. Por lo que el presidente de la COPARMEX Chihuahua, Jorge Treviño, ya se alista para viajar a la CDMX, a donde fueron convocados los presidentes estatales de esa cámara patronal por el mero mero jefe nacional, Juan José Sierra, quien ha calificado la propuesta de Claudia Sheinbaum como “inoportuna y riesgosa”, pues va por cambiar las reglas del juego a unas que le favorezcan directamente a quien hoy por hoy tiene el mando de los tres Poderes del Estado mexicano.

A quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio palo es a los diputados locales de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada, luego de que ayer mismo declarara válido el esquema de jubilaciones y retiros anticipados para los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado que el año pasado renunciaron y decidieron no participar en la elección judicial. Fue el ministro Arístides Guerrero García, quien propuso reconocer la validez de las pensiones e indemnizaciones a los ya exjuzgadores que dieron un paso al costado cuando se aprobó la reforma judicial a nivel local, lo que derivó en que, por mayoría, el Poder Legislativo local aprobara dicho esquema de jubilación que provocó que los morenistas interpusieran una acción de inconstitucionalidad que en junio del año pasado fue admitida por la exministra Margarita Ríos Farjat, pero que ayer tuvo su resolución final.

En lo que respecta a la liquidación, los ministros de la Corte votaron por unanimidad el proyecto de Guerrero García, sin embargo, la polémica llegó cuando se discutió el régimen de pensión alimentaria, lo que fue considerado como un “privilegio” por parte de la ministra Lenia Batres, lo cual fue secundado por Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y el ministro presidente Hugo Aguilar, pero por mayoría de votos, los exjuzgadores chihuahuenses también resultaron ganones en ese aspecto y la Corte dejó vigente lo aprobado el 20 de febrero del año pasado por el Congreso local en materia de jubilaciones y retiros anticipados.

Si del Poder Judicial del Estado se trata, esta tarde a las 16 horas, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los cuales son presididos por Yanko Durán y Marcela Herrera, respectivamente, instalarán la Mesa Naranja para Prevenir la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, esto en el marco de las actividades que las instituciones locales realizan con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, pues en pleno 2026, todavía esas prácticas de violencia política contra las mujeres continúan latentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública.

Los que andaban como niños con juguete nuevo son algunos de los suspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, los cuales coincidieron en el evento de recorrido de la Copa Mundial de la FIFA que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. Es así que fiel a su gusto por el futbol, ahí anduvieron el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del gobierno estatal, Rafa Loera, quienes aprovecharon para tomarse la selfie juntos, misma situación con el titular de la JMAS, Alan Falomir, mientras que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, recordó el famoso “SIUUU” del estelar portugués Cristiano Ronaldo, pasito que se aventó junto a Fernando Álvarez Monje, secretario particular de la gobernadora Maru Campos.